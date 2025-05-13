Несколько встреч за полвека: в Приморье заметили сразу двух редчайших птиц

Автор фото — волонтер «Земли леопарда» Иван Боровков. Удачные кадры он сделал в нескольких метрах от кордона, застал птиц за трапезой. Утром следующего дня Иван снял рыжего воробья на видео. Не исключено, что остров стал уже местом постоянной прописки ля птицы. Возможно, у него и семья имеется. Орнитологи фиксировали случаи такого локального гнездования отдельных пар на островах заповедника.