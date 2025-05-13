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Несколько встреч за полвека: в Приморье заметили сразу двух редчайших птиц

В Приморье встретили сразу двух редчайших для региона птиц.

Источник: «Земля леопарда»

Сразу две редчайшие для Приморья птицы были обнаружены на острове Большой Пелис Дальневосточного морского заповедника. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на «Землю леопарда».

Специалисты запечатлели рыжего воробья и белобрюхого дрозда. В кадр попали самцы, о чем свидетельствует контрастная окраска этих птиц.

Рыжий воробей — близкий родственник распространенного полевого. В Приморье за последние полвека рыжего воробья видели только семь раз.

А белобрюхого дрозда в Приморском крае и вовсе почти не видели. За 60 лет это примерно десятая встреча.

Автор фото — волонтер «Земли леопарда» Иван Боровков. Удачные кадры он сделал в нескольких метрах от кордона, застал птиц за трапезой. Утром следующего дня Иван снял рыжего воробья на видео. Не исключено, что остров стал уже местом постоянной прописки ля птицы. Возможно, у него и семья имеется. Орнитологи фиксировали случаи такого локального гнездования отдельных пар на островах заповедника.

Обе встречи уникальны. Особенно с белобрюхим дроздом, который никогда не гнездовался в России.