В Калининградской области копатели нашли в поле три бочки с немецкой посудой

В Калининградской области найден ещё один клад. О том, что в поле на небольшой глубине (район находки не указан) были обнаружены три бочки с посудой, рассказал в понедельник, 12 мая, поисковик-аноним в сообществе «Копатели Калининграда. Эхо Восточной Пруссии». Он также опубликовал несколько фото и видео с места.