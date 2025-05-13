Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ

«По поручению главы республики 1800 путевок будут профинансированы для детей новых регионов, Курской и Белгородской областей. Мы уже определились с лагерями, которые это будет делать», — сказала руководитель ведомства на заседании президиума Госсовета РК.
По словам Лаврик, в рамках летней детской оздоровительной кампании в Крыму планируется открытие 405 профильных организаций, в том числе 36 загородных лагерей, 349 лагерей дневного пребывания и 23 лагеря труда и отдыха.
В рамках кампании этого года в Крыму смогут отдохнуть и оздоровиться 190 тысяч детей. Как уточнила министр, этот показатель включает в том числе отдых детей в пришкольных лагерях.
Для льготных категорий детей предусмотрено 17 200 путевок. В целом на отдых и оздоровление крымских детей в бюджете предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, добавила Лаврик.