Суд вынес решение по конфликту интересов в пермском музее PERMM

Суд в Перми вынес решение относительно конфликта интересов в музее современного искусства PERMM, сообщает Properm.ru.
Как рассказывает портал, рассмотрение иска прокуратуры Перми было завершено в Ленинском районном суде 13 мая 2025 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что надзорный орган заявил о конфликте интересов, который якобы возник вокруг выставки музея PERMM «И да и нет» и потребовал признать контракты с её куратором недействительными. Причиной для конфликта стало заключение контрактов с художником Арсением Сергеевым (куратор выставки), который мог иметь близкие отношения с Наилей Аллахвердиевой, которая тогда занимала пост директора музея (Сергеев является отцом детей руководительницы). Начиная с ноября 2024 года, иск прокуратуры рассматривался в суде. Юристы музея, его экс-директора, а также краевого минкульта и художника Сергеева пытались доказать, что конфликт интересов отсутствовал — Аллахвердиева выполнила все процедуры: уведомила министерство о планируемых контрактах, а также созвала комиссию, которая утвердила кандидатуру куратора.
Во время заседаний юристы подчёркивали, что выбор основывался не на прошлых отношениях директора и художника, а на опыте Сергеева, который хорошо знает коллекцию музея и мог собрать экспозицию в сжатые сроки. Однако это и тот факт, что работы по созданию выставки были проведены качественно и вовремя, не помогли юристам.
Судья Татьяна Сероваева согласилась с прокуратурой и признала четыре контракта с Сергеевым ничтожными. Сумма договоров составляет 318 тысяч рублей.
Напомним, в декабре 2024 года Наиля Аллахвердиева приняла решение покинуть пост директора музея, который она занимала на протяжении нескольких лет. К тому моменту процесс о конфликте уже рассматривался в суде. После её ухода с поста прокуратура также потребовала изменить формулировку с «увольнения по собственному желанию» на «уволена в связи с утратой доверия». Решение по этому иску на данный момент не вынесено.