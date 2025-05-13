Суд вынес решение по конфликту интересов в пермском музее PERMM

Как рассказывает портал, рассмотрение иска прокуратуры Перми было завершено в Ленинском районном суде 13 мая 2025 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что надзорный орган заявил о конфликте интересов, который якобы возник вокруг выставки музея PERMM «И да и нет» и потребовал признать контракты с её куратором недействительными. Причиной для конфликта стало заключение контрактов с художником Арсением Сергеевым (куратор выставки), который мог иметь близкие отношения с Наилей Аллахвердиевой, которая тогда занимала пост директора музея (Сергеев является отцом детей руководительницы). Начиная с ноября 2024 года, иск прокуратуры рассматривался в суде. Юристы музея, его экс-директора, а также краевого минкульта и художника Сергеева пытались доказать, что конфликт интересов отсутствовал — Аллахвердиева выполнила все процедуры: уведомила министерство о планируемых контрактах, а также созвала комиссию, которая утвердила кандидатуру куратора.