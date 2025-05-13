В Лиде из-за погодных условий скорректировали сроки отключения горячей воды

Как рассказали на предприятии, традиционно ремонтные работы с отключением горячей воды на теплосетях начинаются каждый год в середине мая. Такое планирование позволяет выдерживать график работ, провести все необходимые испытания и подойти к началу отопительного сезона подготовленными без спешки, учитывая, что в плане на каждую ремонтную зону у энергетиков есть в среднем около 14 дней. Но в этом году колебания температуры наружного воздуха, возобновление подачи тепла на объекты социальной сферы в Гродненской области в этот план внесли свои коррективы.