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В Лиде из-за погодных условий скорректировали сроки отключения горячей воды

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде начало ремонтной кампании в теплосетях сместили из-за погоды. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Гродноэнерго».

Как рассказали на предприятии, традиционно ремонтные работы с отключением горячей воды на теплосетях начинаются каждый год в середине мая. Такое планирование позволяет выдерживать график работ, провести все необходимые испытания и подойти к началу отопительного сезона подготовленными без спешки, учитывая, что в плане на каждую ремонтную зону у энергетиков есть в среднем около 14 дней. Но в этом году колебания температуры наружного воздуха, возобновление подачи тепла на объекты социальной сферы в Гродненской области в этот план внесли свои коррективы.

Так, в Лиде в связи с установившейся прохладной погодой и прогнозами синоптиков на ближайшее время совместно с Лидским райисполкомом принято решение о переносе сроков начала ремонтной кампании: с 15 мая начало работ переносится на 26 мая. Таким образом, первая ремонтная зона в Лиде будет в ремонте с 26 мая по 6 июня.