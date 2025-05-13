Районы Беларуси массово объявляют дни трезвости в одни и те же даты. Это следует из решений районных исполкомов, опубликованных на Национальном правовом портале, пишет Sputnik.by.
Согласно информации, власти 13 районов Беларуси определились с днями трезвости. Так, в Брестской области в Березовском, Ляховичском, Жабинковском районах продажа спиртных напитков будет ограничена 24 мая — день проведения у школьников последнего звонка. Кроме того, алкоголь не будут продавать 13 июня, когда проводятся выпускные вечера. Говорится, что в Ляховичском районе, кроме указанных дней, спиртное не будут продавать в «День знаний» 1 сентября.
В Минской области власти восьми районов (речь идет про Воложинский, Узденский, Копыльский, Борисовский, Слуцкий, Молодечненский, Стародорожский, Мядельский) определились в датами проведения дней трезвости. Так, в озвученных районах алкоголь не будут продавать в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров.
Однако есть и исключения. К примеру, в названных областях алкоголь в данные дни будет реализовываться в объектах общепита на розлив. Кроме того, его можно будет купить в магазинах для проведения свадеб, ритуальных обрядов.
В Гомельской области власти Добрушского и Речицкого районов также установили дни трезвости. Сказано, что в Речицком района продажа спиртного будет ограничена в день выпускных вечеров, то есть 13 июня с 08.00 до 08.00 14 июня. Что касается Добрушского района, то продажа алкоголя также будет ограничена и в день последнего звонка — 24 мая с 08.00 и до 08.00 25 мая.
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