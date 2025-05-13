Районы Беларуси массово объявляют дни трезвости в одни и те же даты

В Гомельской области власти Добрушского и Речицкого районов также установили дни трезвости. Сказано, что в Речицком района продажа спиртного будет ограничена в день выпускных вечеров, то есть 13 июня с 08.00 до 08.00 14 июня. Что касается Добрушского района, то продажа алкоголя также будет ограничена и в день последнего звонка — 24 мая с 08.00 и до 08.00 25 мая.