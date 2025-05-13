Автопарк восьми больниц Нижегородской области пополнился 22 автомобилями

Пять автомобилей «Службы здоровья» поступило в Воротынскую больницу, четыре — в Пильнинскую, по три машины — в Варнавинскую и Вадскую ЦРБ, по две машины получили Балахнинская, Ветлужская и Шахунская центральные районные больницы. Еще один автомобиль передан для работы в Большеболдинскую больницу.