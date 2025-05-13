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Автопарк восьми больниц Нижегородской области пополнился 22 автомобилями

Восемь районных больниц Нижегородской области получили 22 новых автомобиля повышенной проходимости отечественного производства.

Источник: Правительство Нижегородской области

На пополнение автопарков больниц выделено почти 35,5 млн руб. из федерального бюджета, сообщили в региональном правительстве 13 мая.

Пять автомобилей «Службы здоровья» поступило в Воротынскую больницу, четыре — в Пильнинскую, по три машины — в Варнавинскую и Вадскую ЦРБ, по две машины получили Балахнинская, Ветлужская и Шахунская центральные районные больницы. Еще один автомобиль передан для работы в Большеболдинскую больницу.

Новая техника позволит медработникам оперативно добираться до пациентов, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в апреле медорганизации региона получили 30 автомобилей скорой помощи.