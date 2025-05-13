Сильная жара до 36 надвигается на Алматы

Середина мая 2025 года преподносит сюрпризы. Так, жителей трех крупнейших городов Казахстана ждет скорее летняя, чем весенняя погода. С 14 по 16 мая в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается усиление жары до 40 градусов, сообщает Zakon.kz.