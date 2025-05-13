Сильная жара до 36 надвигается на Алматы

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в столице зной спадет после дождей с грозами. В Алматы и Шымкенте же осадков не ожидается.
Прогноз погоды по Астане
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +31+33°С.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем сильная жара +33+35°С.
- 16 мая: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер — 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
- 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 14 мая: небольшая облачность, без осадков. Ветер — 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.
15—16 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +38+40°С.