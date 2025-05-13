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Сильная жара до 36 надвигается на Алматы

Середина мая 2025 года преподносит сюрпризы. Так, жителей трех крупнейших городов Казахстана ждет скорее летняя, чем весенняя погода. С 14 по 16 мая в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается усиление жары до 40 градусов, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +20° 7 м/с 100% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: pexels

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в столице зной спадет после дождей с грозами. В Алматы и Шымкенте же осадков не ожидается.

Прогноз погоды по Астане

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +31+33°С.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 16 мая: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер — 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 мая: небольшая облачность, без осадков. Ветер — 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.
  • 15—16 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +38+40°С.