Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

«8855 выпускников 11-х классов будут сдавать Единый государственный экзамен… Также зарегистрировано 22 596 девятиклассников, которые сдают экзамены на получение аттестата», — сказала руководитель ведомства на заседании президиума Госсовета РК.
По словам Лаврик, в этом году будут работать 59 пунктов проведения ЕГЭ и 115 пунктов ОГЭ. Для участия в государственной итоговой аттестации школьников, которые имеют проблемы со здоровьем, определены пункты сдачи на дому: 60 — для девятиклассников, 31 — для одиннадцатиклассников.
Все пункты проведения экзаменов на базе образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения, а также обеспечены техникой, расходными материалами и необходимыми для проведения экзаменов средствами обучения.
Кроме того, на базе Крымского инженерно-педагогического университета в Симферополе будет работать ситуационный центр, в котором будут находиться 120 наблюдателей.
Лаврик также отметила, что для обеспечения безопасности проведения ЕГЭ и ОГЭ создана межрегиональная группа, в которую также вошли представители силовых структур.