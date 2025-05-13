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Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости Крым. В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

Источник: РИА "Новости"

«8855 выпускников 11-х классов будут сдавать Единый государственный экзамен… Также зарегистрировано 22 596 девятиклассников, которые сдают экзамены на получение аттестата», — сказала руководитель ведомства на заседании президиума Госсовета РК.

По словам Лаврик, в этом году будут работать 59 пунктов проведения ЕГЭ и 115 пунктов ОГЭ. Для участия в государственной итоговой аттестации школьников, которые имеют проблемы со здоровьем, определены пункты сдачи на дому: 60 — для девятиклассников, 31 — для одиннадцатиклассников.

Все пункты проведения экзаменов на базе образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения, а также обеспечены техникой, расходными материалами и необходимыми для проведения экзаменов средствами обучения.

Кроме того, на базе Крымского инженерно-педагогического университета в Симферополе будет работать ситуационный центр, в котором будут находиться 120 наблюдателей.

Лаврик также отметила, что для обеспечения безопасности проведения ЕГЭ и ОГЭ создана межрегиональная группа, в которую также вошли представители силовых структур.