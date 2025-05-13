Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

По словам Лаврик, в этом году будут работать 59 пунктов проведения ЕГЭ и 115 пунктов ОГЭ. Для участия в государственной итоговой аттестации школьников, которые имеют проблемы со здоровьем, определены пункты сдачи на дому: 60 — для девятиклассников, 31 — для одиннадцатиклассников.