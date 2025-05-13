В Красноярском крае моряки спасли зажатую льдами лосиху

12 мая на Турушинском перекате (в 250 км севернее порта Дудинка) судоводители ледокола спасли зажатую льдами лосиху. Как рассказали в ФГУП «Атомфлот», из воды была видна только половина тела, сам зверь очень ослаб и не мог выбраться. Было принято решение спасать сохатую.
Старший помощник капитана, боцман и матрос вышли на лёд, чтобы попытаться самостоятельно освободить животное. Лосиху откопали, но из-за ее слабости пришлось привлечь кран. В итоге матрос поднял животное.
Эта история закончилась на позитивной ноте. Спустя полчаса лосиха уже бежала в сторону берега, а судоводители продолжили свою работу.