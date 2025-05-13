В Красноярском крае моряки спасли зажатую льдами лосиху

12 мая на Турушинском перекате (в 250 км севернее порта Дудинка) судоводители ледокола спасли зажатую льдами лосиху. Как рассказали в ФГУП «Атомфлот», из воды была видна только половина тела, сам зверь очень ослаб и не мог выбраться. Было принято решение спасать сохатую.