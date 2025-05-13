Узбекские мигранты будут компенсировать расходы на свою депортацию

Если узбекистанец был выдворен из принимающей страны за нарушение законов — например, из-за просроченного визового статуса, нелегальной работы или противоправного поведения, — и его возвращение в Узбекистан было организовано за счёт Агентства миграции, то все расходы на билет, логистику и сопутствующие расходы будут взысканы с него самого.