Узбекские мигранты будут компенсировать расходы на свою депортацию

Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета Министров «О дополнительных мерах по совершенствованию процессов трудовой миграции».
Что изменилось
Если узбекистанец был выдворен из принимающей страны за нарушение законов — например, из-за просроченного визового статуса, нелегальной работы или противоправного поведения, — и его возвращение в Узбекистан было организовано за счёт Агентства миграции, то все расходы на билет, логистику и сопутствующие расходы будут взысканы с него самого.
Кроме того, мигранту придётся возместить все ранее полученные субсидии и компенсации, предоставленные ему агентством.
Это не всё. В течение одного года таким гражданам будет запрещено участие в программах организованного трудоустройства в развитых странах — например, в Южной Корее, Германии, Японии или Израиле.
Также теперь в договор о трудовой миграции будут включены условия о штрафных санкциях, если гражданин нарушает условия работы или соглашения. Более того, договором может быть предусмотрено поручительство третьих лиц, которые также будут нести ответственность в случае нарушения.
Эти меры направлены на то, чтобы повысить ответственность самих мигрантов, сократить число нарушений за границей и снизить финансовую нагрузку на государство.