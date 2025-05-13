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Узбекские мигранты будут компенсировать расходы на свою депортацию

Vaib.uz (Узбекистан. 13 мая). Правительство Узбекистана утвердило новые правила, которые кардинально меняют подход к трудовой миграции. Отныне граждане, депортированные за границей за нарушение местного законодательства, будут обязаны самостоятельно покрывать все расходы, связанные с их возвращением на родину.

Источник: Vaib.Uz

Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета Министров «О дополнительных мерах по совершенствованию процессов трудовой миграции».

Что изменилось

Если узбекистанец был выдворен из принимающей страны за нарушение законов — например, из-за просроченного визового статуса, нелегальной работы или противоправного поведения, — и его возвращение в Узбекистан было организовано за счёт Агентства миграции, то все расходы на билет, логистику и сопутствующие расходы будут взысканы с него самого.

Кроме того, мигранту придётся возместить все ранее полученные субсидии и компенсации, предоставленные ему агентством.

Это не всё. В течение одного года таким гражданам будет запрещено участие в программах организованного трудоустройства в развитых странах — например, в Южной Корее, Германии, Японии или Израиле.

Также теперь в договор о трудовой миграции будут включены условия о штрафных санкциях, если гражданин нарушает условия работы или соглашения. Более того, договором может быть предусмотрено поручительство третьих лиц, которые также будут нести ответственность в случае нарушения.

Эти меры направлены на то, чтобы повысить ответственность самих мигрантов, сократить число нарушений за границей и снизить финансовую нагрузку на государство.