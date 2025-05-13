В Екатеринбурге самокатчикам могут запретить ездить по ночам

В Екатеринбурге самокатчикам могут запретить пользоваться сервисами кикшеринга по ночам. Такую идею озвучил замначальника городского отдела Госавтоинспекции Павел Крылов на комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения.
Он напомнил случай, произошедший в ночь на 1 мая в Екатеринбурге. Тогда 25-летний парень погиб под колесами автомобиля, потому что выехал на самокате на запрещенный сигнал светофора, к тому же на высокой скорости.
— Здесь делается акцент на исключение пьяной езды в вечернее и ночное время. Можно подвести это как отсутствие общественного транспорта, но в три часа ночи мало у кого будет нужда куда-то ехать, — подчеркнул Павел Крылов.
В качестве альтернативы он предложил пользоваться сервисами такси. По словам замначальника ГАИ, разница в стоимости поездок если и есть, то несущественная, а в некоторых случаях поездка на такси будет даже выгоднее.
Ранее в ГАИ Екатеринбурга уже выдвигали идею запретить пользоваться электросамокатами с вечера. Согласно предложению, на аренду СИМ должен будет накладываться запрет с 23:00 до 06:00. Председатель комиссии Игорь Володин заверил, что депутаты направят это предложение для проработки в администрацию Екатеринбурга.