В Воронеже снос Центрального стадиона профсоюзов перенесли на сентябрь

Между тем, ходят упорные разговоры о том, что, по сути, новый стадион на месте старого вместимостью около 25 тысяч зрителей, может и вовсе не появится. Строительное лобби, желающее возвести на этом месте либо жилой комплекс, либо очередной торгово-развлекательный центр, явно не дремлет. И вылет «Факела» из Премьер-лиги ему явно на руку.