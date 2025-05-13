В Воронеже снос Центрального стадиона профсоюзов перенесли на сентябрь

Начало сноса Центрального стадиона профсоюзов сдвинули на сентябрь. Об этом сообщил источник в региональном правительстве. Мотивировали решение тем, что снос спортивной арены в летние месяцы якобы доставит большие неудобства воронежцам. Правда, почему осенью эти работы доставят меньший дискомфорт жителям центра города, остается непонятным.
Снос стадиона сдвигали по срокам несколько раз. Вначале предполагали начать работы в феврале 2025 года. Потом срок перенесли на апрель. Причиной назвали затянувшуюся процедуру прохождения государственной экспертизы проекта реконструкции спортивной арены.
Между тем, ходят упорные разговоры о том, что, по сути, новый стадион на месте старого вместимостью около 25 тысяч зрителей, может и вовсе не появится. Строительное лобби, желающее возвести на этом месте либо жилой комплекс, либо очередной торгово-развлекательный центр, явно не дремлет. И вылет «Факела» из Премьер-лиги ему явно на руку.