Раскрыт клеточный механизм появления сердца

Для этого ученые встроили в ген, отвечающий за производство данных пептидов, особую последовательность ДНК, которая заставляет клетки разрезать собираемые цепочки аминокислот на две независимые друг от друга половины. Подобным образом исследователи модифицировали ген TNNT2, отвечающий за формирование одного из ключевых белков сердечной мышцы, и проследили за тем, когда и в каких клетках он активировался на стадии гаструляции, в ходе которой формируются три основных слоя клеток эмбриона.