Ушел из жизни самобытный художник из Башкирии Константин Трегубов

На 90-м году жизни не стало художника из Башкирии Константина Трегубова. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова.
Константин Федорович родился в 1935 году в селе Новотроицкое Иглинского района. Поселение основал его прадед еще позапрошлом веке. Художник по профессии был инженером-механиком сельскохозяйственной техники. В основном трудился в системе профтехобразования, готовил специалистов для работы в сельском хозяйстве. Рисованием занялся чуть больше десяти лет назад.
— Отличник профтехобразования СССР. Деятельная, увлеченная натура, характерной чертой которого являлся творческий подход в работе. Живя среди полей и лесов Приуралья, всегда переполненный впечатлениями благодати окружающей природы, Константин Федорович ощутил стремление изобразить увиденную красоту на холсте, — вспоминает Гюзель Насырова.
Константин Трегубов писал картины, занимался коллекционированием старинных часов, увлекался пчеловодством и берег дом своих родителей, где собрал всю домашнюю утварь русского крестьянина XIX-XX веков.
В 2021 году Константина Федоровича наградили «Медалью за трудовую доблесть».
Церемония прощания с художником состоится завтра, 14 мая, в селе Новотроицкое Тавтимановского сельсовета.
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