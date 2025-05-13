Ушел из жизни самобытный художник из Башкирии Константин Трегубов

Константин Федорович родился в 1935 году в селе Новотроицкое Иглинского района. Поселение основал его прадед еще позапрошлом веке. Художник по профессии был инженером-механиком сельскохозяйственной техники. В основном трудился в системе профтехобразования, готовил специалистов для работы в сельском хозяйстве. Рисованием занялся чуть больше десяти лет назад.