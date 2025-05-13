Ленобласть вошла в список образцовых регионов по уровню проведения ЕГЭ

Для подготовки к ЕГЭ нужно будет выстроить четкий алгоритм действий на все оставшееся до экзамена время.
Так, по результатам мониторинга организации ЕГЭ в 2022—2024 годах устойчивый образцовый уровень проведения экзаменов показали: Новосибирская, Белгородская, Тамбовская и Ленинградская области, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан, Севастополь и Москва.
Что касается предстоящего ЕГЭ, по словам вице-премьера, организаторам необходимо уделить особое внимание вопросам прозрачности процедуры досмотра участников экзамена, уважения к их личным границам и предотвращения конфликтных ситуаций. Обеспечение мер он рекомендовал взять на личный контроль главам регионов.
Ранее «Фонтанка» писала, что родителям планируют разрешить присутствовать при допуске учащихся в помещения для ЕГЭ и их проходе через рамки металлодетекторов. Рособрнадзор также планирует запустить чат-бот, с помощью которого выпускники и их родители смогут сообщать о нарушении своих прав.
Напомним, в прошлом году на досмотр учениц на ЕГЭ в Воронежской области обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ученицы, по ее словам, снимали бюстгальтеры за школой и на экзамене сидели уже без них, а отказавшейся это делать школьнице якобы прощупывали грудь. Комментируя заявление чиновников об отсутствии нарушений перед проведением экзамена, Мизулина обратила внимание, что даже на опубликованном фрагменте записи досмотра видно, как сотрудник попросил девочку поднять кофту.