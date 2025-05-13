Ленобласть вошла в список образцовых регионов по уровню проведения ЕГЭ

Напомним, в прошлом году на досмотр учениц на ЕГЭ в Воронежской области обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ученицы, по ее словам, снимали бюстгальтеры за школой и на экзамене сидели уже без них, а отказавшейся это делать школьнице якобы прощупывали грудь. Комментируя заявление чиновников об отсутствии нарушений перед проведением экзамена, Мизулина обратила внимание, что даже на опубликованном фрагменте записи досмотра видно, как сотрудник попросил девочку поднять кофту.