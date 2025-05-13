В Омске разрешили продать ледник ОмГАУ — памятник архитектуры

Сегодня, 13 мая, комитет по муниципальной собственности дал добро на продажу девяти муниципальных зданий. Их приватизация планируется в 2026—2028 годах.
В 2026 году мэрия сможет выставить на продажу здание по адресу улица 21-я Амурская, 17 В, три нежилых помещения на втором этаже пристройки к многоквартирному дому по улице Бульварная, 2, и три нежилых помещения на первом и втором этажах административного здания в микрорайоне Загородный, ЗБ.
В 2027 году планируется продать объект культурного наследия регионального значения «Ледник Омского сельскохозяйственного училища». Он был построен в 1915 году для хранения продуктового запаса и находится по адресу переулок Горный, строение 1\1.
Интересно, что ранее мэрия города Омска безуспешно пыталась сдать это подземное помещение в аренду. Судя по лоту на ГИС «Торги», за здание площадью 252, 7 кв. метра арендная плата должна была составить 25 275 рублей в месяц. При этом, как сказано в документации, возможность подключения здания к электричеству отсутствует, имеется только вентиляция. Объект, по оценке мэрии, находится в удовлетворительном состоянии. В январе нынешнего года аукцион на право аренды был признан несостоявшимся.
В 2028 году планируется приватизировать нежилое здание на 2-й Солнечная, 45. Окончательное решение о включении этих муниципальных объектов в программу приватизации депутаты примут на пленарном заседании горсовета.