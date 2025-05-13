В Омске разрешили продать ледник ОмГАУ — памятник архитектуры

Интересно, что ранее мэрия города Омска безуспешно пыталась сдать это подземное помещение в аренду. Судя по лоту на ГИС «Торги», за здание площадью 252, 7 кв. метра арендная плата должна была составить 25 275 рублей в месяц. При этом, как сказано в документации, возможность подключения здания к электричеству отсутствует, имеется только вентиляция. Объект, по оценке мэрии, находится в удовлетворительном состоянии. В январе нынешнего года аукцион на право аренды был признан несостоявшимся.