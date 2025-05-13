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Аномально жаркий июнь спрогнозировали в Ростовской области

Засушливый июнь с дефицитом осадков ожидается в Ростовской области в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Июнь 2025 года в Ростовской области будет засушливым, ожидается дефицит осадков. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Превышение средней месячной температуры, а также нехватку дождей прогнозируют на большей части Южного федерального округа. При этом меньшее количество осадков, чем в июне 2024 года, будет на севере ЮФО.

Напомним, о подготовке аграриев к весенней засухе ранее сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). Также в Ростовской области спрогнозировали угрозу серьезного дефицита водных ресурсов из-за маловодности.

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