Аномально жаркий июнь спрогнозировали в Ростовской области

Июнь 2025 года в Ростовской области будет засушливым, ожидается дефицит осадков. Об этом предупреждает Гидрометцентр.
Превышение средней месячной температуры, а также нехватку дождей прогнозируют на большей части Южного федерального округа. При этом меньшее количество осадков, чем в июне 2024 года, будет на севере ЮФО.
Напомним, о подготовке аграриев к весенней засухе ранее сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). Также в Ростовской области спрогнозировали угрозу серьезного дефицита водных ресурсов из-за маловодности.
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