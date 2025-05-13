Ограничения по осадке судов ввели на участке Волги в Нижегородской области

Об этом говорится в распоряжении Росморречфлота. Срок действия установлен с 23 апреля до 1 сентября 2025 года. Ограничения вводятся в связи с уменьшением среднесуточных навигационных расходов воды через гидроузел Горьковского водохранилища.
В ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» отмечают, что конкретные осадки судов зависят от суточных расходов воды через гидроузел и указываются в ежедневных бюллетенях на сайте ФБУ.
Ранее сообщалось, что речные маршруты в Нижегородской области могут изменить из-за обмеления Волги и Оки.