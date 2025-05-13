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Минчанка в 54 года впервые стала мамой

Самой возрастной первороженицей в Беларуси оказалась 54-летняя минчанка.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка в 54 года впервые стала мамой, передает агентство «Минск-Новости».

Уточняется, что жительница Минска Татьяна Короткая впервые стала мамой в 54 года. Так, в РНПЦ «Мать и дитя» женщина в 2013 году родила двоих сыновей. На данный момент минчанка является самой возрастной первороженицей в Беларуси.

В эфире телеканала СТВ начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Леонид Недень подчеркнул, что за последние несколько лет медицина шагнула вперед. Он отметил, что сегодня шанс стать мамой есть у многих пациенток с пороками сердца, онкологией, сахарным диабетом, эндокринной патологией.

— На данный момент насчитывается более 70 женщин с пересаженной почкой, которые успешно выносили и родили ребенка, — подчеркнул представитель Минздрава.

Кстати, Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси.

Тем временем Минтруда отреагировало на снижение рождаемости в Беларуси.

А еще Минтруда высказалось о введении налога на бездетность в Беларуси.

Кроме того, Минтруда Беларуси назвал случаи, когда семейный капитал многодетным не выдадут.