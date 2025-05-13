Минчанка в 54 года впервые стала мамой

Уточняется, что жительница Минска Татьяна Короткая впервые стала мамой в 54 года. Так, в РНПЦ «Мать и дитя» женщина в 2013 году родила двоих сыновей. На данный момент минчанка является самой возрастной первороженицей в Беларуси.