Минчанка в 54 года впервые стала мамой, передает агентство «Минск-Новости».
Уточняется, что жительница Минска Татьяна Короткая впервые стала мамой в 54 года. Так, в РНПЦ «Мать и дитя» женщина в 2013 году родила двоих сыновей. На данный момент минчанка является самой возрастной первороженицей в Беларуси.
В эфире телеканала СТВ начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Леонид Недень подчеркнул, что за последние несколько лет медицина шагнула вперед. Он отметил, что сегодня шанс стать мамой есть у многих пациенток с пороками сердца, онкологией, сахарным диабетом, эндокринной патологией.
— На данный момент насчитывается более 70 женщин с пересаженной почкой, которые успешно выносили и родили ребенка, — подчеркнул представитель Минздрава.
Кстати, Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси.
Тем временем Минтруда отреагировало на снижение рождаемости в Беларуси.
А еще Минтруда высказалось о введении налога на бездетность в Беларуси.
Кроме того, Минтруда Беларуси назвал случаи, когда семейный капитал многодетным не выдадут.