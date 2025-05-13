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В Нижнеудинском районе продолжается строительство солнечно-дизельной станции

Сейчас строители сосредоточены на проведении земляных работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Строительство солнечно-дизельной электростанции продолжается в селе Алыгджер Нижнеудинского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, в рамках исполнения контракта на возведение генерирующих мощностей, использующих возобновляемые источники энергии, уже доставлено необходимое оборудование. Транспортировка грузов осуществлялась по зимней дороге.

— На текущем этапе строители сосредоточены на проведении земляных работ. Эти мероприятия направлены на формирование правильного уклона строительной площадки, что критически важно для корректной работы будущей солнечной электростанции. Одновременно с этим идет процесс производства металлических каркасов, на которые в дальнейшем установят панели, — прокомментировали в администрации.

На площадке задействованы две единицы специализированной техники и бригада из пяти рабочих.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье изъяли более 100 гектаров земель с начала 2025 года.