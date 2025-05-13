В Нижнеудинском районе продолжается строительство солнечно-дизельной станции

— На текущем этапе строители сосредоточены на проведении земляных работ. Эти мероприятия направлены на формирование правильного уклона строительной площадки, что критически важно для корректной работы будущей солнечной электростанции. Одновременно с этим идет процесс производства металлических каркасов, на которые в дальнейшем установят панели, — прокомментировали в администрации.