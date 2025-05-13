Актера Депардье осудили на 18 месяцев условно за сексуальные домогательства

В качестве свидетельниц в суд были вызваны и другие женщины, в разные годы пострадавшие от приставаний актера. Так, 30-летняя актриса, которая снималась с Депардье в сериале «Марсель», когда ей было около 20, заявила, что «все знали» о его поведении. ~По ее словам, он засовывал руку ей в трусы, а когда она отвергла его домогательства, сказал: «Как? Я думал, ты хочешь успеха в кино».~ Еще одна свидетельница, журналистка, пожаловалась, что Депардье пытался потрогать ее за интимные места во время съемок на телевидении в 2007 году. О домогательствах актера заявила и костюмер, которую он, по ее словам, щупал в 2014 году, приговаривая: «Ты знаешь, кто я. Соглашайся. Я актер, я имею право».