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Девять водоемов Алматы признаны опасными для купания

В Алматы усилены меры безопасности на водоемах в преддверии купального сезона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: wikipedia.org

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Куаныш Оспанов в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил, что на территории города и предгорных районов расположено 44 водоема, из которых 9 представляют опасность для купания:

  1. речка Большая Алматинка в микрорайоне Шанырак — Алатауский район;
  2. речка Большая Алматинка в микрорайоне Дархан — Алатауский район;
  3. речка Большая Алматинка (от Аль-Фараби-Навои до плотины) — Бостандыкский район;
  4. Первомайские пруды в микрорайоне Кемел — Жетысуский район;
  5. речка Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) — Медеуский район;
  6. озеро Юннатское — Медеуский район;
  7. пруд в микрорайоне Карасу — Алатауский район;
  8. озеро Аэропортовское — Турксибский район;
  9. заводи реки Карасу (Шестуха) — Турксибский район.

По словам спикера, разрешены для купания только четыре специально оборудованных зоны — западная и восточная части озера Сайран, зона отдыха «Гүлдер» и пляжная зона Роща «Баума».

Данные водоемы в настоящее время не заполнены водой, на озере Сайран с прошлого года проводится благоустройство прилегающей территории, завершение планируется в конце мая, вдоль БАК имени Д. Кунаева планируется капитальный ремонт с гидротехническими сооружениями, сейчас проводится конкурсные процедуры.

отметил Куаныш Оспанов

В целях обеспечения безопасности на воде департаментом проводятся рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, спасателей РОСО, а также волонтеров. В прошлом году к административной ответственности за нарушение правил поведения у воды были привлечены 40 человек.

Если говорить в целом по республике у нас за период купального сезона происходит более 130 случаев гибели, а в Алматы в прошлом году летальных случаев зарегистрировано не было.

добавил Куаныш Оспанов

Также с прошлого года на участках семи наиболее опасных водоемов внедрены интеллектуальные камеры наблюдения, изображения с которых поступают в режиме реального времени на специальные компьютеры ДЧС, и на водно-спасательном посту РОСО. Кроме того, изображение с камер выведены на мобильные смартфоны сотрудников департамента.

Мы усилили и профилактическую работу с населением. Проводятся трансляции видеороликов на всех объектах образования, здравоохранения, в местах с массовым пребыванием людей, а также на смартбордах и ЛЭД экранах, расположенных вдоль дорог города.

заметил представитель ДЧС

Во избежание несчастных случаев, спасатели призывают граждан соблюдать следующие правила безопасности на воде:

  • не оставлять детей без присмотра у воды;
  • не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;
  • во время купания не терять друг друга из виду;
  • не заплывать далеко от берега за буйки и знаки ограждения;
  • не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов;
  • не купаться в ночное время.