Девять водоемов Алматы признаны опасными для купания

Также с прошлого года на участках семи наиболее опасных водоемов внедрены интеллектуальные камеры наблюдения, изображения с которых поступают в режиме реального времени на специальные компьютеры ДЧС, и на водно-спасательном посту РОСО. Кроме того, изображение с камер выведены на мобильные смартфоны сотрудников департамента.