Ясновидящая Кажетта назвала счастливые и несчастливые номера квартир

Многим известно, что цифры имеют тайное значение. Они могут влиять на судьбу человека, привнося в нее определенную энергетику. Даже номер квартиры, подъезда, этажа или дома может заранее предсказать, какой сложится тут жизнь и к чему жильцы должны быть готовы. О чем может предупреждать номер квартиры и бывают ли несчастливые номера, рассказала «Вечерней Москве» ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.
Значение номера квартиры или дома.
Чтобы определить, какая энергетика в жилом помещении, можно использовать два подхода:
Сложить только номер квартиры или дома до одной цифры. Например, № 138: 1+3+8=12, 1+2=3.Таким же путем суммировать номера дома, подъезда, этажа и квартиры.
Если есть дробь, то просто опустите ее: 51/2=5+1+2.
У литер также есть свои цифровые значения:
1 — а, и, с;2 — б, т;3 — в, к, у;4 — г, л, ф, э;5 — д, м, х, ю;6 — е, н, ц, я;7 — о, ч;8 — ж, п, ш;9 — з, р, щ.
Итоговое число и станет ответом на вопрос, подходит ли вам данная квартира или дом:
1 — Жилье для творческих и амбициозных людей. В нем легко генерируются идеи, находятся варианты решения житейских задач.2 — Хороший вариант для молодоженов и семей с детьми. Двойка символизирует партнерство, поддержку.3 — Место, где многие вопросы будут решаться быстро. В вашу пользу или нет — зависит от скорости вашего ответа.4 — Жилье благоприятно для любителей путешествовать. Цифра защищает дом от посторонних в периоды отсутствия хозяев.5 — Комфортный вариант для людей, работающих в научной и образовательной сферах. Пятерка притягивает компаньонов и надежных друзей.6 — Безопасное место для любителей собирать друзей и родных у себя дома.7 — Жилье для жаждущих идти в ногу со временем и развитием технологий.8 — Хороший вариант для домоседов и любителей наводить уют как способ релаксации.9 — Возможно ощущение потусторонних сил, особенно при частых конфликтах между жильцами.
Значение количества цифр в номере жилья.
Еще стоит обратить внимание на количество цифр в номере — они также могут повлиять на дальнейшее проживание в квартире или доме.
Избавьтесь от них немедленно: пять вещей в доме, которые отпугивают счастье и притягивают беды.
Один символ, например, № 5 или № 3, означает, что в жизни придется столкнуться со многими проблемами. Но у владельца жилья всегда будут силы и время для их решения. Заручитесь поддержкой близких, чтобы негативная энергетика не повлияла на семейные отношения.
Две цифры, от 11 до 99, сохраняют практически безопасное поле. Вам будет комфортно в этом жилье, если в нем сохраняется порядок, чистота и доверие между родными. Старайтесь заботиться о доме, как о себе — вовремя делайте ремонт, не накапливайте мусор, проветривайте, не впускайте людей с негативной энергетикой.
Три символа подкрепляют ваши взгляды на мир и несколько их усиливают. Вы можете острее реагировать на слова, быть более ранимыми. Сохраняйте баланс через психологические разгрузки и спорт. Желательно усилить защиту жилья современными устройствами для безопасности.
«0» в номере можно опускать при толковании, поскольку это нейтральный знак. В таком случае, если ваш дом, например, 104, рассматривайте его как двузначный — 1 и 4.
Есть ли счастливые и несчастливые номера квартир.
Считается, что жилье с более негативной энергетикой имеет цифры 1, 3, 6, 8, 9, в разных комбинациях. Опасны квартиры с номерами 33, 13, 131 и 313 (зеркальные от 13), 666. В них чаще всего случаются бытовые проблемы, грабежи, возгорания.
К любимчикам Фортуны можно отнести квартиры или дома, где присутствуют символы 7, 5, 4, 2. В них меньше вероятности наткнуться на конфликтных соседей, проблемы с жилищными коммуникациями, оформлением документов.
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