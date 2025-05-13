Двух амурских тигров выпустили в дикую природу. Видео

В Приморском крае в Тайгу выпустили двух амурских тигров — брата и сестру. Молодые хищники попали в реабилитационный центр «Амурский тигр» не вместе: самца отловили 18 декабря 2024 года, а самку — 16 февраля 2025 года, рассказали в Telegram-канале клиники.
Как сообщили специалисты, самец и самка, предположительно из одного помета, «были рано отлучены от матери и ввиду своей неопытности “хулиганили” на окраинах населенных пунктов». Животные заходили в поселки Дальнереченского района и охотились на собак, пытаясь добыть пищу. Отпугнуть тигров от жилых домов у местных жителей не получилось, поэтому особей пришлось отлавливать специалистам. В центре реабилитации брат с сестрой научились охотиться на копытных и набрали нужную массу тела. После по распоряжению Росприроднадзора животных вернули в дикую природу.
В публикации уточняется, что тигров выпустили на территорию с хорошей кормовой базой и вдали от мест проживания людей. На кадрах видно, как самец сразу выпрыгивает из машины, а самка сначала будто бы боится, а после устремляется за братом.
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