Двух амурских тигров выпустили в дикую природу. Видео

Как сообщили специалисты, самец и самка, предположительно из одного помета, «были рано отлучены от матери и ввиду своей неопытности “хулиганили” на окраинах населенных пунктов». Животные заходили в поселки Дальнереченского района и охотились на собак, пытаясь добыть пищу. Отпугнуть тигров от жилых домов у местных жителей не получилось, поэтому особей пришлось отлавливать специалистам. В центре реабилитации брат с сестрой научились охотиться на копытных и набрали нужную массу тела. После по распоряжению Росприроднадзора животных вернули в дикую природу.