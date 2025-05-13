Филиал Большого театра в Калининграде достиг половины готовности

Об этом сообщили представители генерального подрядчика — группы компаний «Стройтрансгаз».
На объекте продолжается интенсивная работа, где одновременно реализуются различные этапы строительства: от черновой отделки помещений до монтажа инженерных систем. Особое внимание уделяется техническому оснащению театра.
В зрительном зале на 950 мест скоро приступят к монтажу противопожарного занавеса, который обеспечит безопасность зрителей, отделяя зал от сцены в случае чрезвычайной ситуации. Уже завершена установка специальных кранов для оперативной смены декораций.
«Мы перешли к одному из самых сложных этапов — механизации театральных процессов. Это позволит создавать динамические сцены и обеспечивать быстрые переходы между картинами при смене декораций», — отметил генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.