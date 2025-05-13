130 человек, спецмашины и авиацию задействовали на трассе в Ростовской области

По легенде учений, на проезжей части столкнулись автобус, грузовик, легковушки, и в этой аварии якобы пострадали 11 человек. На месте предполагаемого ДТП задействовали более 130 сотрудников экстренных служб и свыше 40 единиц спецтехники, в том числе авиацию МЧС России.