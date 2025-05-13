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130 человек, спецмашины и авиацию задействовали на трассе в Ростовской области

Учебную массовую аварию с пострадавшими организовали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

13 мая на 1072 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области организовали крупномасштабные учения по ликвидации ДТП. Об этом напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По легенде учений, на проезжей части столкнулись автобус, грузовик, легковушки, и в этой аварии якобы пострадали 11 человек. На месте предполагаемого ДТП задействовали более 130 сотрудников экстренных служб и свыше 40 единиц спецтехники, в том числе авиацию МЧС России.

Напомним, также в некоторых местах трассы М-4 до 10 июня 2025 года сохранятся сложности с проездом из-за выгрузки бетонных блоков.

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