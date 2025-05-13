В Омске принудительно госпитализировали больную с открытой формой туберкулеза

Калачинская межрайонная прокуратура в судебном порядке добилась принудительной госпитализации 54-летней местной жительницы.
Как установила прокурорская проверка, женщина с открытой формой туберкулеза категорически не хотела лечиться. Она более года скрывалась от врачей, из-за открытой формы заболевания представляя огромную опасность для окружающих.
Прокуратура подала судебный иск о принудительной госпитализации больной. Калачинский районный суд эти требования удовлетворил. Сейчас женщина проходит лечение в областном Клиническом противотуберкулезном диспансере.