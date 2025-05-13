Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске принудительно госпитализировали больную с открытой формой туберкулеза

Женщина уклонялась от лечения и представляла угрозу для окружающих.

Источник: Комсомольская правда

Калачинская межрайонная прокуратура в судебном порядке добилась принудительной госпитализации 54-летней местной жительницы.

Как установила прокурорская проверка, женщина с открытой формой туберкулеза категорически не хотела лечиться. Она более года скрывалась от врачей, из-за открытой формы заболевания представляя огромную опасность для окружающих.

Прокуратура подала судебный иск о принудительной госпитализации больной. Калачинский районный суд эти требования удовлетворил. Сейчас женщина проходит лечение в областном Клиническом противотуберкулезном диспансере.