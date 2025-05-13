Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат сказал, сколько белорусов старше 65 лет впервые вступили в брак

Белстат назвал количество белорусов, впервые вступивших в брак в возрасте старше 65 лет.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, сколько белорусов старше 65 лет впервые вступили в брак. Это следует из обзора Национального статистического комитета, подготовленного ко Дню семьи, который отмечают в Беларуси 15 мая. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

Согласно данным, в 2024 году 471 брак был заключен между белорусама в возрасте старше 65 лет. В Белстате обратили внимание, что впервые в названном возрасте в брак вступили 33 женщины и 61 мужчина.

Ранее мы писали, что минчанка в 54 года впервые стала мамой.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусок рожать четверо, а лучше — пятеро детей: «Рожать не хотим и работаем с прохладцей».

Кроме того, Минтруда Беларуси назвал случаи, когда семейный капитал многодетным не выдадут.

А еще Минтруда высказалось о введении налога на бездетность в Беларуси.