Белстат сказал, сколько белорусов старше 65 лет впервые вступили в брак. Это следует из обзора Национального статистического комитета, подготовленного ко Дню семьи, который отмечают в Беларуси 15 мая. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Согласно данным, в 2024 году 471 брак был заключен между белорусама в возрасте старше 65 лет. В Белстате обратили внимание, что впервые в названном возрасте в брак вступили 33 женщины и 61 мужчина.
Ранее мы писали, что минчанка в 54 года впервые стала мамой.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусок рожать четверо, а лучше — пятеро детей: «Рожать не хотим и работаем с прохладцей».
Кроме того, Минтруда Беларуси назвал случаи, когда семейный капитал многодетным не выдадут.
А еще Минтруда высказалось о введении налога на бездетность в Беларуси.