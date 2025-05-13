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В Ростове в красивую дату 25 мая зарегистрируют брак 108 пар

В красивую дату 25 мая будут работать два ЗАГСа.

Источник: Комсомольская правда

В последнее воскресенье мая, в красивую дату 25.05.25, в Ростове будут работать два отдела ЗАГС — Пролетарский и Советский. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в областном управлении записи актов гражданского состояния.

В ведомстве уточнили, что в других отделах ЗАГС этот день будет выходным — как и положено согласно рабочему графику.

В Пролетарском отделе планируется регистрация 81 пары, в Советском — 27 пар.

Отметим, что в Ростове в красивые даты, выпадающие на рабочие дни отделов ЗАГС — со вторника по субботу — традиционно много желающих узаконить отношения.