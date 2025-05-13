В Ростове в красивую дату 25 мая зарегистрируют брак 108 пар

В последнее воскресенье мая, в красивую дату 25.05.25, в Ростове будут работать два отдела ЗАГС — Пролетарский и Советский. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в областном управлении записи актов гражданского состояния.
В ведомстве уточнили, что в других отделах ЗАГС этот день будет выходным — как и положено согласно рабочему графику.
В Пролетарском отделе планируется регистрация 81 пары, в Советском — 27 пар.
Отметим, что в Ростове в красивые даты, выпадающие на рабочие дни отделов ЗАГС — со вторника по субботу — традиционно много желающих узаконить отношения.