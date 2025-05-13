В Уфе затопило семиэтажное бывшее общежитие

На верхнем седьмом этаже порвало трубу, вода дошла до нижних этажей. Как пояснили жители, это не чья-то оплошность: трубы ещё чугунные, которые не менялись со сдачи дома в эксплуатацию, полагают они. Авария далеко не первая — порывы на изношенных сетях происходят постоянно. Как правило, жильцы справлялись с локальными ЧП с помощью сантехников. Авария с таким масштабным ущербом в доме впервые.