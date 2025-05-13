Десять лет загрязнения: река Нельма превращается в сточную канаву

«Уже десять лет проблема с незаконными стоками в реку Нельма остается нерешенной, — комментирует председатель МОО “Зеленый Фронт” Сергей Виноградов. — Это особенно тревожно, учитывая, что в реке обитают и нерестятся ценные промысловые виды рыб. Мы были вынуждены обратиться в природоохранную прокуратуру для принятия мер».