Десять лет загрязнения: река Нельма превращается в сточную канаву

Местные жители сообщают, что прямо в русле реки установлен колодец, через который в водоем поступает зловонная жидкость.
Ситуация приобретает характер системного нарушения: аналогичная проблема была выявлена еще в 2015 году активистами «Зеленого Фронта». После проверки Росприроднадзора выяснилось, что источником загрязнения является ОАО «Агрофирма Прозоровская», против которой было возбуждено административное дело.
«Уже десять лет проблема с незаконными стоками в реку Нельма остается нерешенной, — комментирует председатель МОО “Зеленый Фронт” Сергей Виноградов. — Это особенно тревожно, учитывая, что в реке обитают и нерестятся ценные промысловые виды рыб. Мы были вынуждены обратиться в природоохранную прокуратуру для принятия мер».