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В Омской области продают участок земли под строительство крематория

Первоначальная стоимость участка 18 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Марьяновском районе Омской области появился потенциальный шанс на реализацию давней идеи о строительстве крематория. На онлайн-платформе объявлений Avito выставлен на продажу участок земли площадью 1,82 гектара. Как указано в объявлении, участок имеет все необходимые разрешения для использования для строительства крематория.

Стоимость участка составляет 18 миллионов рублей. Продавец гарантирует соблюдение всех необходимых охранных зон. Интересно, что вопрос о строительстве крематория в Омской области поднимается уже не первый год. Однако, несмотря на наличие нескольких проектов, в том числе и интереса столичных инвесторов, ни один из проектов пока не реализован.

Ранее мы писали, что в Омске разрешили продать ледник ОмГАУ — памятник архитектуры.