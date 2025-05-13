В Омской области продают участок земли под строительство крематория

Стоимость участка составляет 18 миллионов рублей. Продавец гарантирует соблюдение всех необходимых охранных зон. Интересно, что вопрос о строительстве крематория в Омской области поднимается уже не первый год. Однако, несмотря на наличие нескольких проектов, в том числе и интереса столичных инвесторов, ни один из проектов пока не реализован.