Вайткус: Литвы может не стать через 100 лет

Не с просьбой, а с предложением, что я могу прийти и рассказать о многочисленных нарушениях во время выборов. Никто из амбассадоров не пожелал ничего услышать. Сказали, что это не их дела, и они не вмешиваются в литовские дела. А здесь не вопрос вмешательства, здесь вопрос выслушивания и оценки.