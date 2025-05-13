Вайткус: Литвы может не стать через 100 лет

Он отметил, что международное агентство, которое определяют индекс демократии стран, оценило литовские президентские выборы на 10 баллов из 10 возможных. Вайткус также принимал в них участие и заметил ряд нарушений.
С юмористической точки зрения я приехал к вам как старший брат поучить вас демократии.
По словам политика, несмотря на происходящее в Литве, в стране достаточно здравомыслящих людей.
Не все люди сошли с ума, не все хотят войны. Есть люди в Литве, которые хотят независимой, свободной Литвы, где ее жители были бы хозяевами своей страны, а не так, как сейчас".
Президентские выборы
Он уточнил, что во время президентских выборов были нарушения избирательного права. В частности, для сбора подписей кандидатов можно было использовать Интернет, где были замечены боты.
Сбор подписей через Интернет не был согласован с литовским законом. Ведь нельзя идентифицировать голосующих.
Он рассказал, что направил письма послам США в Вильнюсе, Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании.
Не с просьбой, а с предложением, что я могу прийти и рассказать о многочисленных нарушениях во время выборов. Никто из амбассадоров не пожелал ничего услышать. Сказали, что это не их дела, и они не вмешиваются в литовские дела. А здесь не вопрос вмешательства, здесь вопрос выслушивания и оценки.