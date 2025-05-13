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На Дону закрыли еще одно родильное отделение

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

Источник: Reuters

В Шолоховском районе временно приостановлен прием пациенток в родильное отделение ЦРБ из-за нехватки кадров. Больнице требуется заполнить 2,5 штатные должности специалистов.

Согласно официальной информации, закрытие родильного отделения как структурного подразделения ЦРБ не планируется, речь идет лишь о временной приостановке приема пациенток до решения вопроса с укомплектованием штата.

Несмотря на это, в ЦРБ подчеркивают готовность оказать экстренную помощь роженицам в специально оборудованном родильном зале.

Министерство здравоохранения сообщает, что роженицы также могут обратиться в медицинские учреждения Кашарского и Миллеровского районов, а также Ростова-на-Дону, в зависимости от степени риска беременности. Подчеркивается, что проблем с транспортировкой пациенток и жалоб на качество оказания медицинской помощи не поступало.