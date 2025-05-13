На Дону закрыли еще одно родильное отделение

Министерство здравоохранения сообщает, что роженицы также могут обратиться в медицинские учреждения Кашарского и Миллеровского районов, а также Ростова-на-Дону, в зависимости от степени риска беременности. Подчеркивается, что проблем с транспортировкой пациенток и жалоб на качество оказания медицинской помощи не поступало.