Более 300 учебников русского языка доставили школьникам Монголии

Как сообщает пресс-служба областного парламента, депутаты Заксобрания уже посещали в прошлом году эту школу, а также школу при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Во время этих визитов стало известно о нехватке учебных пособий для изучения русского языка. Депутаты приобрели 100 комплектов учебников «Литературное чтение. 1 класс» и 250 комплектов «Русский язык. 5 класс». Кроме того, школам подарили издание «Иркутская область: все для фронта. Вклад Иркутской области в Великую Победу. 1941−1945».