Станкозавод проведет «Ночь музеев» в Самаре: искусство, джаз и городские истории

17 мая на Станкозаводе в Самаре пройдет акция «Ночь музеев 2025». Центральной темой этого года стали городские герои — самарцы, преображающие город своим трудом, идеями и талантом.
Посетителей ожидает насыщенная культурная программа: выставки, инсталляции, лекторий, джазовый концерт на крыше и визуальное шоу в формате живого перформанса. Мероприятия пройдут в нескольких зонах пространства с 15:00 до 01:00.
В числе заявленных событий — кураторская выставка «АРТ100» (18+) от Союза художников России, экспозиция «Чай в палатке» (12+) от арт-группы «Палатка Group», музыкальное выступление (12+) джаз-трио под открытым небом и мультимедийное шоу (18+) от Synesthesia Studio в Benke Hall. Также запланирован лекторий (0+), в котором примут участие специалисты из сферы моды, кино и визуального искусства.
Часть мероприятий требует приобретения билетов, некоторые доступны по предварительной регистрации. Подробная информация о расписании и условиях посещения размещена на сайте площадки. Место проведения — ул. Куйбышева, 128/1.
Ранее мы писали, что 14 мая в «ЗИМ Галерее» откроется выставка художницы Марии Самойловой «Завод на моей юбке» (12+), посвящённая теме женского труда в промышленности.
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