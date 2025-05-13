Станкозавод проведет «Ночь музеев» в Самаре: искусство, джаз и городские истории

В числе заявленных событий — кураторская выставка «АРТ100» (18+) от Союза художников России, экспозиция «Чай в палатке» (12+) от арт-группы «Палатка Group», музыкальное выступление (12+) джаз-трио под открытым небом и мультимедийное шоу (18+) от Synesthesia Studio в Benke Hall. Также запланирован лекторий (0+), в котором примут участие специалисты из сферы моды, кино и визуального искусства.