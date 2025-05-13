Как выглядел самый большой самарский фонтан, когда его строили 40 лет назад?

Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость контракта, который был размещен на Госуслугах, составляла 250 млн рублей. Но подрядчик, выполняющий в данный момент реконструкцию самого большого в Самаре фонтана, согласился на понижение цены до 219 миллионов, о чем сообщали в пресс-службе мэрии города.