Как выглядел самый большой самарский фонтан, когда его строили 40 лет назад?

Глава областной столицы сообщил в соцсетях о ходе реконструкции фонтана в честь 40-летия Великой Победы. Иван Носков также поделился архивными фото объекта советского строительства, датированными 1985-м годом.
В минувший понедельник, 12 мая, мэр областной столицы проверил ход реконструкции фонтана «40 лет Победы» на улице Осипенко. На сегодняшний день технические работы завершены на 90%. По словам градоначальника, рабочим осталось провести отделку, облицовку гранитом, а также благоустроить прилегающую территорию.
«На дне центральной чаши специалисты восстанавливают мозаичное панно с Георгиевской лентой, символизирующей воинскую славу», — сообщил Иван Носков в своем телеграм-канале.
Но у будущего светодинамического фонтана есть еще одна особенность: он оснащен современным инженерным оборудованием, которое планируют в скором времени протестировать перед запуском. Часть струй будет образовывать арку над пешеходной зоной.
Вместе с главой города за модернизацией следит и архитектор Дмитрий Моргун. Именно он в 1985-году стал не только автором проекта архитектурной композиции, но и возводил фонтан в честь 40-летия Победы.
«Его знания и опыт сегодня помогают подрядчику, а определенная “предвзятость” обеспечивает самый строгий контроль», — прокомментировал участие Дмитрия Моргуна в реконструкции мэр Самары.
Также Иван Носков опубликовал архивные снимки со стройки фонтана, которые были сделаны 40 лет назад. На фото, которые главе предоставил сам автор советского проекта, запечатлены этапы возведения архитектурного комплекса.
Стоить отметить, что работы по модернизации фонтана в честь 40-летия Победы планировали завершить до 9 мая 2025 года. На данный момент точные сроки сдачи объекта в эксплуатацию не известны, но, по словам Ивана Носкова, это может произойти уже в августе.
Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость контракта, который был размещен на Госуслугах, составляла 250 млн рублей. Но подрядчик, выполняющий в данный момент реконструкцию самого большого в Самаре фонтана, согласился на понижение цены до 219 миллионов, о чем сообщали в пресс-службе мэрии города.
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