Вице-премьер Караник высказался о демографической ситуации в Беларуси

Вице-премьер Владимир Караник высказался о демографической ситуации в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты.
Он уточнил, что Беларусь в этом плане не является исключением.
— Мы видим, как увеличение возраста вступления в брак, возраста рождения первого ребенка, так и уменьшение количества рождения детей, — отметил заместитель премьер-министра.
Караник обратил внимание, что опросы показывают, что большинство белорусов планируют иметь двоих детей. Он уточнил, что «это, фактически, только уровень воспроизводства, то есть демографического роста мы при этом не видим». По его словам, даже 30% указанный план не выполняют — имеют одного ребенка.
— Ситуация эта характерна для всех развитых стран. Все-таки повышение уровня жизни, гендерное равенство, равные возможности участвовать в экономике страны, делать карьеру, приводят к тому, что многие наши активные, умные, красивые женщины откладывают время вступления в брак.
Караник заметил, что женщины планируют достичь успехов в профессиональной деятельности, карьере, а рождение детей откладывают на потом. Он акцентировал внимание, что подобное приводит, как и во многих развитых странах, к тому, что рождаемость падает.
— Мы, конечно, еще не достигли экстремальных цифр, где количество детей на одну женщину меньше единицы, как это наблюдается уже в Южной Корее. Но эти цифры ниже двух, что нас, естественно, не может не настораживать, — отметил Владимир Караник.
Вице-премьер подчеркнул, что в Беларуси и далее будут расширять меры поддержки семей, воспитывающих детей.
— Мы планируем разрабатывать меры, которые позволят женщинам более эффективно совмещать учебу, профессиональную деятельность, карьеру с выполнением материнской функции.