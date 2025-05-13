Вице-премьер Караник высказался о демографической ситуации в Беларуси

— Мы, конечно, еще не достигли экстремальных цифр, где количество детей на одну женщину меньше единицы, как это наблюдается уже в Южной Корее. Но эти цифры ниже двух, что нас, естественно, не может не настораживать, — отметил Владимир Караник.