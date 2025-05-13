«Т Плюс» начала гидравлические испытания теплосетей в Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к ежегодной проверке трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на прочность и плотность. На этой неделе мероприятия начнутся в микрорайонах Крохалёва, Городские горки, Закамск, Свердлова и др. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей.
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259−39−98.
«Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надёжности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, работы синхронизируются с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
Гидравлические испытания 13.05.2025−17.05.2025.
ул. Ласьвинская, 64, 68а, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78;
ул. Б. Хмельницкого, 57, 65, 67, 80, 82, 82а;
ул. Пензенская, 55, 55а, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 73;
ул. Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15;
ул. Сысольская, 1, 3, 5, 5а, 7, 9а;
ул. Маршрутная, 5, 10а, 14а, 21;
ул. Маршала Рыбалко, 81, 85, 85а, 85б, 85 В, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 106, 107, 107а, 107б, 107 В, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113.
Гидравлические испытания 13.05.2025−27.05.2025.
ул. Моторостроителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 19, 21;
Серебрянский проезд, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
ул. А. Солдатова, 26, 28, 29 В, 30, 30а, 30б, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 44, 45, 51;
ул. Уфимская, 2, 4, 6а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. В. Куйбышева, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 109а, 110, 111, 112, 115, 115а, 115б, 117, 117а, 117б, 125;
ул. Обвинская, 9, 10, 10а, 12а;
ул. Маршрутная, 5, 10а, 14а, 21;
ул. Саранская, 3;
ул. В. Чкалова, 30, 32, 38, 38а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;
ул. Коминтерна, 3, 4, 5, 5а, 6, 14, 14а, 16, 20, 24, 26, 28;
ул. Героев Хасана, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 16, 18, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30, 32;
ул. К. Цеткин, 3, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
проспект Комсомольский, 74, 76, 80, 83, 84, 84а, 85, 86, 88, 88б, 90, 91, 92, 94;
ул. Ю. Смирнова, 3, 4;
ул. П. Соловьева, 6;
ул. Шарташская, 2, 4;
бульвар Гагарина, 65, 65а, 66а, 67, 68, 70, 70а, 70б, 71, 72а, 72б, 73, 73а, 75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81/4, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83а, 85, 87, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 115;
ул. Н. Крупской, 61а, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/2, 69/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78а, 79а, 80, 82, 82а, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93;
ул. А. Гайдара, 7, 9, 11, 13а;
ул. Пушкарская, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 136а;
ул. Ф. Старцева, 35, 35 В, 35/2, 35/3, 35 В, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 55;
ул. П. Лумумбы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;
ул. Ушинского, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. А. Макаренко, 31;
ул. Н. Чернышевского, 3а, 7, 7а, 9а;
ул. Н. Островского, 109, 111, 111а, 113.
Гидравлические испытания 14.05.2025−28.05.2025.
ул. Подводников, 83а, 87, 92, 94;
ул. Шахтёрская, 24, 26;
ул. Лизы Чайкиной, 27, 29, 34, 40;
ул. Теплогорская, 20, 22, 24;
ул. Архитектора Свиязева, 17 В.
Гидравлические испытания 15.05.2025−29.05.2025.
ул. Космонавта Леонова, 43б, 45, 47, 47а, 49;
ул. Чердынская, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44.
Гидравлические испытания 16.05.2025−30.05.2025.
ул. Танкистов, 11, 17, 19;
ул. Стахановская, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40а, 42, 44;
ул. А. Карпинского, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38;
ул. В. Сивкова, 28;
ул. Л. Толстого, 10, 12, 17, 25, 25а, 33;
ул. Д. Левченко, 6.