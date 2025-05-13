В Симферополе нашли клубнику по 350 рублей за килограмм

На рынках чаще всего представлена ягода из Бахчисарайского района, выращенная в теплицах. Однако некоторые продавцы уже сообщают о поступлении клубники из открытого грунта. Основные поставки идут из сел Тенистое и Холмовка. Один из продавцов, Денис, отметил, что «Холмовская» клубника в настоящее время отсутствует на полуострове.