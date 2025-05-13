В Симферополе нашли клубнику по 350 рублей за килограмм

В Симферополе стартовал сезон клубники, и стоимость этой ароматной ягоды увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает «КИА», ценовая политика зависит от сорта и места произрастания ягоды. Более крупная и плотная клубника стоит дороже на 50−100 рублей. Наиболее распространены сорта «Клери» и земляничная клубника.
На рынках чаще всего представлена ягода из Бахчисарайского района, выращенная в теплицах. Однако некоторые продавцы уже сообщают о поступлении клубники из открытого грунта. Основные поставки идут из сел Тенистое и Холмовка. Один из продавцов, Денис, отметил, что «Холмовская» клубника в настоящее время отсутствует на полуострове.
На рынке «Куйбышевский» можно найти самые привлекательные цены: клубнику там продают за 350 рублей, хотя такая ягода может быть не идеально оформленной. За 390 рублей можно приобрести более красивую и сладкую клубнику. Продавец объяснил низкую цену стремлением быстро реализовать товар, чтобы избежать его порчи.
На «Кубике» была обнаружена самая дорогая клубника в городе — ее цена достигает 700 рублей, но по вкусу она не отличается от более доступных вариантов.
В Центральном рынке цены на сладкую клубнику колеблются от 400 до 450 рублей за килограмм, аналогичные расценки наблюдаются и в торговом комплексе «Киевский ряд», где стоимость составляет 450 рублей. На Буденовском и Бородинском рынках цена за килограмм варьируется от 400 до 600 рублей.