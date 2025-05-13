В МВД не подтвердили разграбление бывшей водолечебницы Рындзюна в Ростове

Информация о разграблении бывшей водолечебницы Рындзюна в Ростове-на-Дону не подтвердилась в ходе проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Заявление о возможных нарушениях зафиксировали в установленном порядке. После этого на место немедленно выехал наряд полиции, но на момент прибытия сотрудников признаков нарушения общественного порядка выявлено не было, — пояснили в донском главке МВД.
Затем полицейские направили материалы в профильные городские структуры для оценки предполагаемого вреда, но какого-либо ущерба в итоге не нашли.
— Решение по ситуации было принято в соответствии с действующим законодательством, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
К слову, проверка началась в феврале 2025 года, после сообщения ростовчан о взломе и попытке разграбления здания. Напомним, бывшая водолечебница Рындзюна находится на Серафимовича, 89, это объект культурного наследия 1917 года постройки.
Подпишись на нас в Telegram.