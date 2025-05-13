Большие выходные по четыре дня подряд ждут белорусов в июле и декабре 2025 года. Это следует из установленного белорусским правительством графика переноса рабочих дней.
Согласно информации, четыре дня подряд белорусы будут отдыхать в июле. Так, День Независимости 3 июля выпал на четверг, а пятницу, 4 июля, перенесли на субботу, 12 июля. Это значит, что с 3 по 6 июля в Беларуси будут выходные.
Еще одни большие выходные выпали на последний месяц года — декабрь. Все дело в том, что католическое Рождество 25 декабря в 2025 году попало на четверг. В связи с этим пятница, 26 декабря, перенесена на субботу, 20 декабря. С 25 по 28 декабря у белорусов будут четырехдневные выходные.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал надежду на потепление в Беларуси на неделе с 12 по 18 мая.
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