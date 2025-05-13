Большие выходные по четыре дня подряд ждут белорусов в июле и декабре 2025

Еще одни большие выходные выпали на последний месяц года — декабрь. Все дело в том, что католическое Рождество 25 декабря в 2025 году попало на четверг. В связи с этим пятница, 26 декабря, перенесена на субботу, 20 декабря. С 25 по 28 декабря у белорусов будут четырехдневные выходные.