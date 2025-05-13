Сильный ветер обрушится на Башкирию

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает население пресс-служба МЧС республики.
По информации ведомства, в регионе ожидаются интенсивные осадки. Особенно сильные дожди прогнозируются в восточных районах, где ночью возможны грозовые явления. Также на Башкирию обрушится ветер, скорость которого может достигать 18 метров в секунду.
Температурный режим сохранится в пределах +7…+12 градусов в ночные часы, тогда как дневные показатели составят +17…+22 градуса.
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