Омичей предупредили о возможном срыве графика возобновления подачи горячей воды после ежегодных плановых отключений. Глава города Сергей Шелест объяснил необходимость временного прекращения подачи горячей воды проведением гидравлических испытаний, направленных на выявление и устранение слабых участков тепловых сетей. Отключения начнутся на следующей неделе и первыми коснутся жителей Советского и Кировского административных округов. При этом, Шелест предупредил о возможных задержках в возобновлении подачи горячей воды, связывая это с изношенным состоянием инженерных коммуникаций. «Гидравлические испытания — обязательная процедура, позволяющая выявить и устранить слабые участки в тепловых сетях. Именно поэтому специалистам приходится отключать горячую воду в домах. Да, из-за значительного износа сетей, иногда сроки подачи горячей воды сдвигаются, однако, нормально проведенный ремонт летом, позволяет получать тепло зимой», — добавил он. Напомним, в прошлом году многие омичи столкнулись с серьезными задержками в возобновлении горячего водоснабжения. В некоторых домах воду вернули с задержкой на несколько дней, в других — только через месяц или даже позже. В ряде случаев стабильная подача горячей воды возобновилась лишь к началу отопительного сезона.