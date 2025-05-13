В Дзержинске на городской маршрут вышел «Автобус Победы»

Проект направлен на сохранение исторической памяти. Горожане смогут ознакомиться с историей родного края, проезжая на специально оборудованном автобусе, который выходит на маршруты № 5 и № 33. В салоне автобуса размещены исторические материалы о городе в годы Великой Отечественной войны, а также «Аллея славы», включающая фотографии и истории 18 дзержинцев-участников войны и тружеников тыла, которые жители передали волонтёрам.
Каждый пассажир «Автобуса Победы» сможет дополнить экспозицию своими воспоминаниями и рассказами, заполнив специальную форму. Таким образом, автобус станет «живым музеем» на колёсах, помогающим сохранять память поколений.
Я рада, что в нашем регионе появился ещё один символ патриотизма — «Автобус Победы». Эта инициатива принадлежит молодым жителям Дзержинска, именно они выступили с идеей и воплотили её в жизнь при поддержке местных предпринимателей. Радует такая вовлеченность молодёжи в сохранение исторической памяти, уважение к великому подвигу ветеранов Великой Отечественной войны и преемственности поколений.
Реализация проекта стала ярким примером объединения усилий общественных организаций, предприятий и органов власти ради важной цели — воспитания уважения к историческому наследию.
«Проект “Автобус Победы” — это наш коллективный вклад в увековечивание памяти о героизме наших предков, подаривших нам мирное завтра. Мы стремимся, чтобы каждый житель Дзержинска, гордо носящего звание “Города трудовой доблести”, ощутил личную связь с великими деяниями прошлого. Я искренне благодарен каждому участнику этого проекта — детям, волонтёрам и, конечно, ветеранам, чьи подвиги вдохновили нас всех. Особенно радует, что инициатива принадлежала молодёжи. Дети, предложившие проект такого автобуса, проявили истинную заботу и благодарность своим предкам. Мы, промышленники, были рады поддержать такую благородную идею, ведь именно подобные инициативы укрепляют связь поколений и показывают, что нет ничего невозможного. Надеемся, другие промышленники тоже последуют нашему примеру и помогут реализовать новые подобные проекты», — подчеркнул президент ассоциации «Дзержинскхимрегион» и директор компании «Окапол» Дмитрий Огородцев.
Напомним, «Волонтеры Победы также реализуют в регионе проект “Образ Победы”, создавая граффити в честь героев Великой Отечественной войны и СВО. За пять лет работы в разных населенных пунктах региона появилось уже 320 таких муралов. Заявку на увековечивание своего героя может подать любой житель региона, обратившись по телефону: