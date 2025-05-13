В Дзержинске на городской маршрут вышел «Автобус Победы»

«Проект “Автобус Победы” — это наш коллективный вклад в увековечивание памяти о героизме наших предков, подаривших нам мирное завтра. Мы стремимся, чтобы каждый житель Дзержинска, гордо носящего звание “Города трудовой доблести”, ощутил личную связь с великими деяниями прошлого. Я искренне благодарен каждому участнику этого проекта — детям, волонтёрам и, конечно, ветеранам, чьи подвиги вдохновили нас всех. Особенно радует, что инициатива принадлежала молодёжи. Дети, предложившие проект такого автобуса, проявили истинную заботу и благодарность своим предкам. Мы, промышленники, были рады поддержать такую благородную идею, ведь именно подобные инициативы укрепляют связь поколений и показывают, что нет ничего невозможного. Надеемся, другие промышленники тоже последуют нашему примеру и помогут реализовать новые подобные проекты», — подчеркнул президент ассоциации «Дзержинскхимрегион» и директор компании «Окапол» Дмитрий Огородцев.