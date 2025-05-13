Власти: ремесленная ярмарка в Калининграде продлится всё лето

О том, что власти Калининграда планируют проводить ярмарку ремесленников «Сделано в Калининграде» в течение всего лета, стало известно в январе. Торговые места на ярмарке для местных производителей предоставляются бесплатно. Павильоны для этих целей горадминистрация закупила в конце 2023 года. Последняя подобная ярмарка прошла в сквере у монумента «Мать-Россия» с 13 декабря по 7 января.