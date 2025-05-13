В Домодедово рассказали, куда летали авиапассажиры на майские праздники

«Наиболее популярными зарубежными маршрутами для отдыха в дни майских каникул стали Дубай, Шарджа, Ташкент, Анталья и Ереван. При этом с наступлением теплого времени года Анталья вытеснила из топ-5 Стамбул, который входил в пятерку по итогам новогодних каникул», — говорится в сообщении об итогах работы аэропорта в период майских праздников.