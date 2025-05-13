В Домодедово рассказали, куда летали авиапассажиры на майские праздники

«Наиболее популярными зарубежными маршрутами для отдыха в дни майских каникул стали Дубай, Шарджа, Ташкент, Анталья и Ереван. При этом с наступлением теплого времени года Анталья вытеснила из топ-5 Стамбул, который входил в пятерку по итогам новогодних каникул», — говорится в сообщении об итогах работы аэропорта в период майских праздников.
В Домодедово зафиксировали с 1 по 11 мая рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Шарджу — на 54%, Ташкент — на 51%, Ереван — на 35%, Дубай — на 13%.
Среди российских направлений — больше всего пассажиров было обслужено на рейсах в Сочи, Новосибирск, Калининград, Екатеринбург и Ижевск. Причем количество отправившихся в Новосибирск и Екатеринбург выросло на 7% и 6% соответственно.
В Домодедово напомнили, что в праздничные дни из аэропорта возобновили рейсы израильская авиакомпания El Al и туркменский перевозчик Turkmenistan Airlines. El Al 7 раз в неделю выполняет перелеты по маршруту Тель-Авив — Москва и обратно. А Turkmenistan Airlines 2 раза в неделю летает в Ашхабад.
Кроме того, с 14 мая авиакомпания Red Wings приступит к чартерным рейсам во вьетнамский город Нячанг из Домодедово.