Госдума приняла закон о локализации машин такси

Согласно принятому закону, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Однако с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.