Опасными из-за клещей стали сразу три района Новосибирской области

Эпидемиологи отмечают, что активность клещей в этом году значительно выше. Так, в начале мая 2024 года количество пострадавших от опасных кровососов не превышало 400 человек. Есть первые случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом — заразились жители Бердска.