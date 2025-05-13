Опасными из-за клещей стали сразу три района Новосибирской области

Особенно опасными стали три района.
«На начало мая в медучреждения региона после нападения клещей обратились больше тысячи человек. Около 400 из них — дети до 18 лет», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по НСО.
Наибольшее количество обращений зарегистрировали в Искитимском и Новосибирском районе, а также в Тогучинском.
Эпидемиологи отмечают, что активность клещей в этом году значительно выше. Так, в начале мая 2024 года количество пострадавших от опасных кровососов не превышало 400 человек. Есть первые случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом — заразились жители Бердска.