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Опасными из-за клещей стали сразу три района Новосибирской области

В Новосибирской области резко возросла клещевая активность.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Особенно опасными стали три района.

«На начало мая в медучреждения региона после нападения клещей обратились больше тысячи человек. Около 400 из них — дети до 18 лет», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по НСО.

Наибольшее количество обращений зарегистрировали в Искитимском и Новосибирском районе, а также в Тогучинском.

Эпидемиологи отмечают, что активность клещей в этом году значительно выше. Так, в начале мая 2024 года количество пострадавших от опасных кровососов не превышало 400 человек. Есть первые случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом — заразились жители Бердска.